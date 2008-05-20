طرح مطالعاتی ۲۳‬ منطقه نمونه گردشگری استان سمنان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس کاشیان صبح امروز در کارگروه گردشگری استان سمنان اظهار داشت: تعیین ۲۳ ‬ منطقه نمونه گردشگری از مصوبات سفر هیئت دولت به استان سمنان است که پس از اعلام نتیجه مطالعات، این مناطق برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی معرفی می‌شوند .

وی با اشاره به این مناطق نمونه گردشگری بیان داشت: شهمیرزاد و بسطام در این سفر به عنوان شهر نمونه گردشگیر بین المللی انتخاب شده اند که طرح شهرهای نمونه گردشگیر بین المللی در کشور در حال طراحی است.

کاشیان همچنین از مطالعات زیرساختهای ایجاد بازارچه و شهرک صنایع دستی در شهرهای استان سمنان خبر داد و افزود: بعد از انجام مطالعات و ظرفیت‌سنجی، توسعه شهرکهای صنایع دستی در شهرهای استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه احداث موزه دفاع مقدس به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان واگذار شده است، گفت: امسال اعتبارات ساماندهی بقاع متبرکه و آرامگاه مشایخ در بودجه پیش بینی شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌سمنان با اشاره به اینکه قرارداد مرمت چهار کاروانسرا در استان منعقد شده است، یادآور شد: ۱۲ ‬ کاروانسرا باید در این استان مرمت شود.