به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب این طرح در جلسه صد و دوم شورای شهر تهران که امروز به صورت علنی برگزار شد، به دولت پیشنهاد شد تا اعتبار57 میلیارد تومانی را به دستگاههای مسئول در ستاد مدیریت بحران شهر تهران پرداخت کند.
تصویب این طرح در جلسه امروز شورا در حالی صورت گرفت که دولت تاکنون هیچ بودجه ای را در اختیار ستاد مدیریت بحران شهر تهران قرار نداده بوده است.
این طرح با استناد به مفاد ماده 53 قانون امداد و نجات کشور و آیین نامه اجرایی بخشی از مقررات مالی دولت تهیه شده که طبق آن به ضرورت تخصیص این اعتبار تاکید شده است.
همچنین با توجه به اختصاص نیافتن این اعتبار تاکنون ، شورای شهر تخصیص اعتبار به مبلغ 569 میلیارد ریال به ستاد مدیریت بحران شهر تهران را از مقررات مالی به دولت اعلام کرد.
بر اساس این طرح، شهرداری موظف است در صورت هر گونه تغییر در برنامه های مصوب که در بودجه سال جاری خود لحاظ نشده در قالب اصلاحیه یا متمم سال جاری ، پیش بینی و در سال 87 به شورا ارائه کند.
در این طرح به شهرداری تهران اجازه داده شده تا زمانیکه مفاد این ماده قانونی محقق نشده و در صورت لزوم به صورت موقت حداکثر تا سقف 20 میلیارد ریال برای انجام عملیات ضروری و فوری در خصوص مدیریت بحران شهر تهران به منظور کمک به تصویب ، تجهیز و انجام پروژه های اولویت دار دستگاههای مسئول خارج از شهرداری تهران از محل ردیف هزینه های پیش بینی نشده در اختیار شهردار تهران به مصرف برساند.
در صورت تحقق موضوع، هزینه های صورت گرفته در لایحه بودجه سال 87 شهرداری تهران لحاظ خواهد شد.
شورای شهر تصویب کرد:
تامین اعتبار دستگاههای اجرایی مدیریت بحران شهر تهران توسط دولت
در جلسه امروز شورای شهر، دو فوریت طرح پیشنهاد تامین اعتبار برنامه های دستگاههای اجرایی مسئول در ستاد مدیریت بحران شهر تهران توسط دولت ، به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب این طرح در جلسه صد و دوم شورای شهر تهران که امروز به صورت علنی برگزار شد، به دولت پیشنهاد شد تا اعتبار57 میلیارد تومانی را به دستگاههای مسئول در ستاد مدیریت بحران شهر تهران پرداخت کند.
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