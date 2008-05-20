تامین اعتبار دستگاههای اجرایی مدیریت بحران شهر تهران توسط دولت

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب این طرح در جلسه ‏صد و دوم شورای شهر تهران که امروز به صورت علنی ‏برگزار شد، به دولت پیشنهاد شد تا اعتبار57 میلیارد ‏تومانی را به دستگاههای مسئول در ستاد مدیریت بحران ‏شهر تهران پرداخت کند.‏



تصویب این طرح در جلسه امروز شورا در حالی ‏صورت گرفت که دولت تاکنون هیچ بودجه ای را در ‏اختیار ستاد مدیریت بحران شهر تهران قرار نداده بوده ‏است.‏



این طرح با استناد به مفاد ماده 53 قانون امداد و نجات ‏کشور و آیین نامه اجرایی بخشی از مقررات مالی دولت ‏تهیه شده که طبق آن به ضرورت تخصیص این اعتبار ‏تاکید شده است.‏



همچنین با توجه به اختصاص نیافتن این اعتبار تاکنون ، ‏شورای شهر تخصیص اعتبار به مبلغ 569 میلیارد ریال به ستاد ‏مدیریت بحران شهر تهران را از مقررات مالی به دولت ‏اعلام کرد.‏



بر اساس این طرح، شهرداری موظف است در صورت ‏هر گونه تغییر در برنامه های مصوب که در بودجه سال ‏جاری خود لحاظ نشده در قالب اصلاحیه یا متمم سال ‏جاری ، پیش بینی و در سال 87 به شورا ارائه کند.‏



در این طرح به شهرداری تهران اجازه داده شده تا ‏زمانیکه مفاد این ماده قانونی محقق نشده و در صورت ‏لزوم به صورت موقت حداکثر تا سقف 20 میلیارد ریال ‏برای انجام عملیات ضروری و فوری در خصوص ‏مدیریت بحران شهر تهران به منظور کمک به تصویب ، ‏تجهیز و انجام پروژه های اولویت دار دستگاههای ‏مسئول خارج از شهرداری تهران از محل ردیف هزینه ‏های پیش بینی نشده در اختیار شهردار تهران به مصرف ‏برساند.‏



در صورت تحقق موضوع، هزینه های صورت گرفته در ‏لایحه بودجه سال 87 شهرداری تهران لحاظ خواهد شد.‏