اولین همایش مشترک اصناف مشهد و سازمان بازیافت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،علی نجفی مدیرعامل سازمان بازیافت مواد شهرداری مشهد، ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: طرح همکاری شهرداری با اصناف توزیعی و خدماتی این شهر در راستای پاکیزه نگه داشتن شهر و بازیافت مواد و زباله ها از آبان پارسال آغاز شد.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح از اصناف توزیعی و خدماتی مشهد دعوت شد در محل واحدهای صنفی خود سطلهای زباله حجیم را مستقر کنند.

وی تصریح کرد: این سطلها تاکنون به تعداد 350 عدد با هدایت شهرداری و با هزینه خود واحدهای صنفی تهیه شد و ما موفق شدیم با اجرای آن بخش اعظمی از نازیبایی های شهر را محو سازیم .

نجفی همچنین یادآور شد: بخش کوچکی از واحدهای صنفی توان مالی مناسبی نداشتند که هزینه تهیه سطل زباله آنها را شهرداری و اتحادیه مجامع امور صنفی پرداخت.

وی با بیان اینکه شهرداری و بازرسان مجامع امور صنفی نسبت به اجرای طرح بازدیدهای منظمی انجام دادند اظهار داشت: در مدت یاد شده 756 مورد بازدید از صنوف مناطق ثامن، یک، دو، سه، هشت، 9 و 11 شهرداری مشهد صورت گرفت.

نجفی خاطرنشان کرد: همچنین به 236 واحد اصنفی اخطار داده شد و هفت واحد نیز به مراجه قضایی معرفی شدند.