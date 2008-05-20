73 تبعه بیگانه غیرمجاز در هرمزگان بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان رودان هرمزگان طی انجام اقدامات گسترده ای در سراسر شهرها و روستاهای این منطقه موفق شدند، تعداد 73 نفر تبعه افغانی بدون مجوز ورود و اقامت در کشورمان را در محدوده منطقه فاریاب رودان دستگیر و جهت طی روال قانونی بازگشت به افغانستان تحویل اداره کل اتباع بیگانه هرمزگان شدند.

وی بیان داشت: استان هرمزگان به واسطه شرایط خاص مرزی همواره میزبان تعداد بسیار زیادی میهمان ناخوانده از کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پاکستان، افغانستان، اتیوپی و شرق آ سیا بوده است که حضور آنها در موارد متعددی موجب نا امنی و شیوع بیماریهای مختلف نیز شده است که بر اساس طرحی ملی با توجه به فراهم شدن شرایط زندگی در کشور افغانستان که اغلب اتباع خارجی استان را نیز تشکیل می دهند کار ارجاع آنها به کشورشان به سرعت آغاز شده و ادامه می یابد.

دشتی یادآور شد: طی موارد قبلی در ماموریت های متعدد یگانهای انتظامی صدها تبعه غیرمجاز به کشورمان ارجاع داده شده اند و هرمزگان در ردیف استانهای پر مهاجر و پر تعداد در ورود غیرمجاز قرار دارد که یکی از اولویت های اساسی مقابله با این موارد نا امنی است.