علاقمند به انعکاس خبرهای خوب ایران هستیم

ریچارد سمبروک درباره دلایل تغییر متن سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه جشنواره رادیو به خبرنگار مهر گفت: من درباره تاثیر تکنولوژی در سازمانهای پخشکننده خبر و چگونگی تعامل خبر با مخاطبان صحبت کردم و حتی بخشی از صحبتهایم به خاطر کمبود وقت حذف شد.
وی ضمن رد تبلیغ BBC در سخنرانی خود افزود: متن صحبتهای من در ABU موجود است و من درباره کاربرد سازمانهای پخشکننده خبر صحبت کردهام. شبکه BBC صداقت دارد و سعی میکند حرفهای بودن خود را در کنار صداقت حفظ و نظر مخاطبان را دریافت کند.
سمبروک درباره افتتاح شبکه BBC فارسیزبان نیز گفت: ما دوست داریم بعد از افتتاح BBC فارسی خبرهای خوب درباره ایران و جهان پخش کنیم. ایران 49 نماینده در لندن دارد و ما تنها یک نماینده در تهران داریم. اما علاقمندیم به ظرفیتهای فرهنگی هنری و پیشرفتهای علمی و فنی ایران بپردازیم.
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