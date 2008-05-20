‏افزایش پلکانی ضریب حقوق کارکنان دولت7 تا12 درصد/ واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دولت در تشریح ‏اهم مصوبات هیئت وزیران گفت: دولت در ادامه اقدامات ‏خود برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون ‏اساسی و در جدید ترین مصوبه خود زمینه های لازم را ‏برای تسریع در واگذاری شرکت مخابرات ایران را ‏فراهم کرد و در همین راستا ، تبدیل این شرکت از ‏سهامی خاص به سهامی خاص، خروج وظایف حاکمیتی ‏از این شرکت و عدم امکان استفاده از معافیت مالیاتی و ‏امتیازاتی ناشی از دولتی بودن آن را به تصویب رساند.‏



بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد به منظور ‏واگذاری شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی ‏خاص به سهام عام تبدیل شود و طی مدت واگذاری ‏شرکت مخابرات ، اداره این شرکت بر اساس ماده 7 ‏برنامه چهارم توسعه ( تحت قانون تجارت ) خواهد بود و ‏پس از واگذاری نیز این شرکت طبق مقررات حاکم بر ‏شرکتهای سهامی عام اداره خواهد شد.‏



هیئت وزیران همچنین خروج وظایف واختیارات ‏حاکمیتی مندرج در قانون تاسیس و اساسنامه شرکت ‏مخابرات را برای واگذاری آن به بخش خصوصی مورد ‏تصویب قرار داد. ( وظایف حاکمیتی مخابرات در اختیار ‏دولت می ماند و سایر تصدی ها به بخش خصوصی ‏واگذار می شود) .‏

براساس مصوبه دولت، همچنین مقرر شد که پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران، شرکت های استانی زیر مجموعه و همچنین شرکت ارتباطات سیار، این شرکت ها دیگر از معافیت مالیاتی و امتیازات ناشی از مالکیت دولت بر سهام آنها برخوردار نخواهند بود. همچنین استفاده از کلیه اختیارات و امتیازات دولتی بودن همچون استفاده از اراضی و اموال دولتی یا تصرف اراضی دایر یا بایر یا ابنیه اعم از دولتی و غیر دولتی برای شرکت مخابرات ایران وشرکت های تابعه آن از تاریخ واگذاری منتفی خواهد شد.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد: دولت افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت را به صورت پلکانی به صورت 7 تا 12 درصد تعیین کرد. وی گفت: افزایش 7 درصدی مربوط به حقوق های زیر یک میلیون تومان و افزایش 12 درصدی مربوط به حقوق های زیر 300 هزار تومان است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: قانون برنامه دولت رامکلف به افزایش حقوق کارمندان کرده است و از آنجایی که تاثیرات تورم در دهک های مختلف جامعه متفاوت است افزایش و تعبیر حقوق باید متناسب با این تاثیرات صورت گیرد.

الهام افزود: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق های زیر 300 هزار تومان ، زیر 400 هزار تومان، زیر 500 هزار تومان و تا حقوق های یک میلیون تومانی است.سخنگوی دولت گفت: بخش عمده کارکنان دولت از ضریب افزایش بیشتر برخوردار می شوند.

الهام افزود: با توجه به اینکه تاثیر تورم بر دهک های پایین بیشتر از تاثیر آن بر دهک های بالاتر است ، این روش موجب می شود فشار کمتری بر دهک های پایین وارد آید و به کاهش فاصله های دریافتی و تامین عدالت منجر شود.

دکتر الهام تصریح کرد: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت که هفته آینده ابلاغ خواهد شد از اول فروردین ماه اعمال می شود.

