سرهنگ پاسدار حسینعلی احسانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری ‪ ۱۰ ‬ یادواره شهدا، رونمایی از دو کتاب نقاشی با موضوع دفاع مقدس و کاریکاتور صدام از ظهور تا سقوط از برنامه‌های بزرگداشت سوم خرداد در استان سمنان است.

به گفته وی، گلباران مزار شهدا، صبحگاه مشترک، مسابقات ورزشی، هنری و ادبی و فرهنگی، جشنواره مستند سازان کشور و اعزام گروه‌های درمانی به مناطق محروم از دیگر برنامه های گرامیداشت این روز است.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان در فتح خرمشهر 82 شهید تقدیم نظام کرده است، بیان داشت: ‪ ۷۰۰ ‬ نفر از رزمندگان استان‌سمنان در عملیات آزادسازی خرمشهر حضور داشتند که ‪ ۱۵۰ ‬ نفر نیز جانباز شدند.

دبیر ستاد گرامیداشت روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی در استان سمنان افزود: تقدیم شهدا در فتح خرمشهر از استان سمنان از نظر جمعیت در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.