سردار شهابی فر:سپاه تا آخرین قطره خون در برابر هر متجاوزی خواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عوض شهابی‌فر صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از مسئولان استان برای برگزاری این نشست قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات سیاسی اخیر اظهار کرد: امروز در وضعیتی قرار داریم که نه می‌توان آن را جنگ دانست و نه صلح؛ شرایطی که هر لحظه ممکن است با اقدامات دشمن به یک رویارویی نابرابر تبدیل شود.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمن هیچ‌گاه قابل اعتماد نبوده و همواره تلاش کرده است با ایجاد غافلگیری و بهره‌گیری از فرصت‌های مختلف، ضربات خود را وارد کند؛ رویکردی که در کشورهای مختلف نیز تجربه شده است.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در کنار نیروهای مسلح از مرزها، مردم و نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده است، تصریح کرد: سپاه به عنوان سربازی فداکار و خدمتگزار، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و امروز نیز تا آخرین قطره خون و آخرین نفس در برابر هر متجاوزی مقاومت خواهد کرد.

سردار شهابی فر ادامه داد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته در جبهه‌های مختلف با دشمنان مواجه بوده و با وجود همه فشارها و تهدیدها، جمهوری اسلامی ایران به اهداف و دستاوردهای بزرگی دست یافته است.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: امروز ایران به عنوان کشوری مقتدر در معادلات جهانی مطرح است و دشمنان با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های خود نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظرشان دست یابند.

مشاور فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ملت ایران همواره خواهان صلح، آرامش و امنیت بوده است، اما در برابر هرگونه تجاوز و تهدید با قدرت ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه «در نبرد حق و باطل، پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود»، اظهار داشت: با توکل به خداوند و اتکای به ظرفیت‌های داخلی، آینده روشنی پیش روی ملت ایران قرار دارد.

سردار شهابی فر همچنین به اجرای طرح تشکیل و راه‌اندازی نهاد پیشکسوتان جهاد و شهادت در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این طرح با تدابیر فرماندهی کل قوا و فرماندهی کل سپاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: امروز سرمایه‌ای عظیم از نیروهای باتجربه، متخصص و پیشکسوت در جامعه وجود دارد که می‌توان از ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمند آنان در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شد.