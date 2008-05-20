رشد اقتصادی ایران در سال 87 بدون تغییر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد پیش بینی اقتصاد ایران در سال 87 گفت: شاخص ترکیبی آینده نگر با تکنیکهای پذیرفته شده نشان از این دارد که حرکت اقتصادی سال 87 بر پایه اطلاعات 9 ماهه 86 حدودا در همین سطح رشد اقتصادی سال 86 است.

وی ادامه داد: وضعیت خشکسالی، افت وضعیت بخش کشاورزی و افزایش قیمتهای وارداتی محصولات کشاورزی که عامل مهمی در رشد اقتصادی است، ممکن است یک عامل بازدارند در رشد اقتصادی کشور در سال جاری محسوب شود.

گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی با عنوان اقتصاد ایران در سال 87 که بر پایه اطلاعات منتهی به 9 ماه اول سال 86 است، تهیه کرده است.

رویا طباطبایی یزدی مدیر گروه پژوهشی شاخص‌ سازی و آینده پژوهی این مرکز در میزگردی با این عنوان گفت: شاخص ترکیبی آینده ‌نگر به منظور پیش ‌بینی کوتاه ‌مدت حرکت کلی اقتصاد از ترکیب 6 نماگر آینده‌نگر نقدینگی به قیمتهای ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه ‌های ساختمانی صادره برای واحدهای مسکونی، شاخص انتظارات مصرف‌ کننده و تعداد بیکاران (معکوس) به صورت ماهیانه حاصل می شود.

وی افزود: با کمک شاخص ترکیبی آینده ‌نگر و نرخ تغییر شش‌ ماهه آن می توان به اطلاعات زودهنگام از نقاط برگشت فعالیت کلی اقتصاد (دوره‌های رونق و رکود) دست یافت.

وی تصریح کرد: رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم، می ‌تواند منتج به بسط (رونق) اقتصادی در آینده (کوتاه‌مدت) شود، اگر چنانچه رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم باشد، می ‌تواند منجر به رکود در اقتصاد شود.

به گفته وی از آنجائیکه در اقتصاد ایران تغییرات قیمت نفت یک عامل مهم در پدید آمدن دوره‌های رونق و رکود اقتصاد ملی است و اثرگذاری آن با وقفه (کوتاه مدت) در آینده اقتصاد صورت می ‌پذیرد، از این نماگر به عنوان یک نماگر آینده ‌نگر استفاده می شود.

طباطبایی خاطرنشان کرد: تغییرات قیمت سهام به عنوان علامت ‌دهنده برای وضعیت آینده اقتصاد مورد نظر است و افزایش یا کاهش شاخص قیمت سهام هم منعکس کننده انگیزه سرمایه ‌گذاران و هم منعکس کننده حرکت نرخ بهره است که می تواند در آینده (کوتاه مدت) بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.

وی افزود: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای واحدهای مسکونی می ‌تواند به عنوان یک نماگر آینده‌نگر در مورد فعالیتهای ساختمانی در آینده (کوتاه مدت) مورد استفاده قرار گیرد، زیرا فعالیتهای ساختمانی خود یک فعالیت اقتصادی پیشگام در حرکت دادن انواع دیگر فعالیتهای اقتصادی است.

وی در مورد شاخص انتظارات مصرف کننده گفت: این شاخص بر مبنای نظرسنجی از خانوارها در مورد وضع اقتصادی خانوار و وضع اقتصادی کشور (در یک سال آینده) محاسبه می شود و تغییرات این شاخص می تواند نشان دهنده تغییر در تصمیم ‌گیری های افراد در سرمایه ‌گذاری، پس انداز و غیره و به طور کلی کاهش یا افزایش فعالیت اقتصادی آنها در آینده نزدیک باشد. وی ادامه داد: بانک مرکزی طی چند ماهه اخیر اطلاعات این شاخص را در دسترس قرار نمی دهد.

مدیر گروه پژوهشی شاخص‌ سازی و آینده پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعداد بیکاران گفت: تغییرات این مولفه می ‌تواند تاثیرگذار در روند اقتصادی در کوتاه ‌مدت باشد و افزایش تعداد بیکاران که برآورد مناسبی از افراد جویای کار و مراجعه کنندگان به بنگاه های کاریابی باشد، می تواند به معنی کاهش حرکت اقتصادی در آینده کوتاه ‌مدت تلقی شود.

وی گفت: در فروردین ماه سال ٨٦ مولفه‌های نقدینگی، سهام و پروانه‌های ساختمانی تأثیر منفی و ٣ مولفه دیگر نفت، شاخص انتظارات مصرف‌ کننده و تعداد بیکاران (معکوس) تاثیر مثبت در مجموع تغییرات این شاخصها داشته ‌اند.

وی افزود: تغییرات کل مجموع شاخص ترکیبی آینده‌نگر در ماه های اردیبشهت، خرداد، تیر، مرداد، مهر وآبان مثبت و در ماه های فروردین، شهریور و آذر منفی است.

چشم‌انداز سال 1387 تصویر کلی

طباطبایی در این خصوص گفت: برای پیش‌ بینی نقاط برگشت (نقاط اوج و حضیض) نرخ تغییر شش‌ ماهه شاخص ترکیبی آینده ‌نگر نسبت به شاخص ترکیبی آینده‌نگر برتری دارد.

وی گفت: ارقام نرخ تغییر شش‌ ماهه شاخص ترکیبی آینده‌نگر در نه ‌ماه اول سال 1386 و دوره مشابه در سالهای گذشته نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سال1387 در حدود سال 1386 خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، این هشتمین سالی است که با تکیه بر نماگرهای آینده نگر، حرکت کلی اقتصاد برای آینده کوتاه مدت مورد پیش بینی قرار می گیرد و این پیش بینی ها در اکثر سالها دقیق و صحیح بوده است.

مدیر گروه پژوهشی شاخص‌ سازی و آینده پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بدیهی است که هر پیش بینی از خصوصیت کلی پیش بینی ها برخوردار است و از قاطعیت برخوردار نمی باشد ولی این روش پیش بینی کوتاه مدت، از مقبولیت بالایی در بین کشورها برخوردار بوده و بر همین اساس انجام می پذیرد.