سرویس ارسال پیام کوتاه در دانشگاه زابل راه اندازی شد

مدیریت امور فناوری دانشگاه زابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سرویس جهت اطلاع رسانی سریعتر به مدیران، اعضای هیئت علمی، اساتید و کارمندان دانشگاه ایجاد شده است.

محمد الله بخش در خصوص قابلیتهای این سرویس اظهار داشت: ارسال پیام از وب به تلفن همراه و تلفن همراه به وب، ارسال ایمیل با استفاده از تلفن همراه، ارسال پیام کوتاه از طریق نرم افزار یاهو مسنجر و ارسال پیام کوتاه به زبان‌های فارسی و انگلیسی از ویژگیهای این سرویس است.

مرکز کامپیوتر دانشگاه زابل با دارا بودن سالنهای توسعه یافته کامپیوتر، ویدئو کنفرانس و با امکانات بسیار پیشرفته اینترنتی و بزرگترین شبکه اینترنتی بی سیم کشوری به عنوان بزرگترین مجتمع کامیپوتر در بین دانشگاه های کشور شناخته شده است.