103 دفتر خدمات فناوری اطلاعات در خراسان رضوی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر امروز در جلسه بررسی راهکارهای لازم برای توسعه خدمات دفاتر پیش خوان دولت در این استان اظهار داشت: از این تعداد 54 دفتر در مشهد فعالیت می­کنند که باید خدمات قابل ارائه بیشتری در این دفاتر مستقر شود تا انتفاع این دفاتر نیز بیشتر شده و انجام فعالیت، اقتصادی شود.

وی با بیان اینکه کلیه خدمات پیشخوان­های دولت باید به صورت اینترنتی ارائه شود، افزود: ایجاد و توسعه دفاتر خدمات و فناوری اطلاعات پس از ایجاد زیر­ساختها، نخستین گام در تحقق دولت الکترونیک است.

عبدالملکی با اشاره به اینکه در حال حاضر در دفاتر پیشخوان دولت، خدماتی از جمله صدور­ گذرنامه، تهیه سوء پیشینه، عملیات بانکی، خدمات مخابراتی و دریافت قبوض ارائه می شود، بیان داشت: برخی از خدمات دیگر از جمله خدمات شهرداریها را نیز به این دفاتر واگذار کنیم.

عبدالملکی افزود: سازمان تنظیم مقررات استان موظف است کارگروهی تشکیل داده و هفته ­ای یکبار مشکلات صدور مجوز ارائه خدمات توسط پیش خوان­های دولت را بررسی کند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استان باید بر اساس مکان­یابی مناسب، نسبت به صدور مجوز برای ایجاد دفاتر خدماتی جدید اقدام کند.