نگاه به سرمایه گذاری در حوزه شهری مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عزیزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نگاه‌های منفی در زمینه سرمایه گذاران باعث شده تا فرهنگ و تفکر سرمایه گذاری در استان زنجان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شعار شهرداری، شعار سرمایه گذاری است باید نگاه‌های منفی را از بین ببریم تا دید مثبتی در زمینه سرمایه گذاری در سطح استان حاکم شود .



عزیزی در ادامه از تشکیل حوزه معاونت اجتماعی، فرهنگی در شهرداری زنجان خبر داد و افزود: این حوزه در زمینه ‌های ورزشی، زنان و خانواده، مسائل فرهنگی، قرآنی و جذب مشارکتهای مردمی در بحث NGO ها فعالیت خواهد کرد که امیدواریم با برگزاری مسابقات ورزشی در محلات شهرمان بتوانیم در زمینه پرکردن اوقات فراغت جوانان موثر واقع شویم به نحوی که تابستان سال جاری برای جوانان با نشاط تر سپری شود .

شهردار زنجان در ادامه با اشاره به نقش شهرداری در زمینه پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان بیان داشت: با توجه به محدود بودن منابع با کاهش هزینه‌ها، می‌توانیم طرحهای ویژه ‌ای در زمینه پرکردن اوقات فراعت ارائه دهیم .

عزیزی همچنین به تخفیف 80 درصدی در بخش بافت فرسوده شهری اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاری شورای شهر بتوانیم، تخفیف 100 درصدی را در این زمینه اعمال کنیم.