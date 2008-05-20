بسته پیشنهادی ایران راهی برای آزمایش صداقت غرب وفرصتی برای حل مناقشات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبی درادامه اظهاراتش در این زمینه تاکید نمود : اسناد و مدارک در نهادهای جهانی به اندازه کافی در مورد صد اقت گفتار و رفتار هسته ای ایران وجود دارد. اکنون نوبت آن نیست که غرب به ویژه آمریکا به جای تهدید صلح در جهان، پیشنهاد منطقی را بپذیرد و به جای تهدید و ایجاد تنش در منطقه و جهان به آرام سازی فضای بین المللی رو بیاورد.

حبیبی ادامه داد: بسته پیشنهادی ایران یک گام به جلو و فرصت جدیدی برای حل مناقشات غرب با ایران دارد.

وی با اشاره به ترور دیپلمات های ایرانی در بغداد خاطر نشان کرد: آمریکا نه تنها گامی برای آرامش در عراق بر نمی دارد بلکه با حرکت مشکوک به دامنه بحران می افزاید. تردیدی نیست مسئولیت حفاظت جان دیپلمات های ایرانی به عهده دولت اشغالگر است و این عمل تروریستی اگر حتی بدون چراغ سبز آمریکایی ها صورت گرفته باشد باز مسئولیت اقدامات تروریستی به عهده اشغالگران است جمهوری اسلامی نیز باید این جنایت آشکار را از طریق نهادهای حقوقی جهانی پیگیری کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی به هدف گیری یک سرباز آمریکایی به روی قرآن در عراق اشاره کرد و گفت: این خبر بسیار تاسف انگیز است اما یک واقعیت دیگری را برای جهان اسلام مشخص می کند و آن اینکه هدف از حضور آمریکا و تقویت اسرائیل ضربه به اسلام و قرآن در منطقه است. خطری که امام خمینی (ره) از 50 سال پیش وجود آن را فریاد کرد. اعراب باید بدانند دوستی با آمریکا و اسرائیل خلاف اسلام و قرآن است و باید متوجه تبعات این همگرایی باشند.

وی در مورد جشن 60 سال جنایات در سرزمین های اشغالی توسط صهیونیست ها اظهار داشت: این یک جشن تولد برای مرده ای در حال احتضار بود و همه کسانی که دستشان به خون بیگناهان در سرزمین های اشغالی طی نیم قرن گذشته آلوده شده بود و در آن شرکت کردند.

حبیبی در پاسخ به سئوالی در موردتحولات لبنان گفت: به شرطی می تواند نقطه پایانی بر بحران لبنان باشد که آمریکا و اسرائیل نخواهند منافع مشروع خود را به مردم لبنان تحمیل کنند. ما معتقدیم بحران لبنان یک راه حل لبنانی دارد و به مردم این کشور مربوط است و دخالت بیگانگان آن را پیچیده کرده است هر اراده ای که بخواهد از خارج به اراده ملت لبنان به ویژه اراده مقاومت تحمیل شود جواب نمی دهد .

وی با اشاره به اطلاعیه وزارت اطلاعات دست داشتن آمریکا در یک سری انفجارات درداخل ایران وانفجار شیراز اظهار داشت: آمریکایی ها هر وقت بر روی میز مذاکره کم می آورند، رگ گردن و کلفتی بازو را نشان می دهند دست به ماشه شلیک می کنند قوه قضائیه باید جنایت انفجار شیراز را در محاکمه بین المللی پیگیری کند و وزارت اطلاعات هم هوشیار باشد ، وزارت خارجه هم از باب نقض قرار داد الجزایر و مداخله آمریکا در امور داخلی ایران آن را در کارنامه جنایات آمریکا رصد کند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واردات 2 میلیارد دلاری بنزین بدون مجوز مجلس تصریح کرد: ما بارها در مصاحبه های هفتگی اعلام کرده ایم دولت و مجلس به هنگام تدوین و ارائه و تصویب بودجه در برخی مواد دقت های کافی را در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها مبذول نمی دارند لذا در نیمه هر سال اعلام می شود فلان مبلغ کسری وجود دارد به عقیده ما این کسری حقیقی نیست میزان کسری در تفریغ بودجه در پایان سال مشخص می شود نه در وسط سال آن هم توسط یک بنگاه اقتصادی، اگر در سال گذشته دولت موفق شد کسری اعلام شده را از منابع داخلی شرکت ملی نفت تامین کند این یک گام مثبت در شفاف سازی است و مجلس باید از آن استقبال کند.

وی ادامه داد: مجلس آن وقت که 6 درصد ارزش نفت خام صادراتی را به عنوان سهم شرکت ملی نفت در نظر می گرفت و در مورد عواید حاصل از صدور فرآورده در بودجه سکوت کرده بود باید متوجه می شد که اصلا نیازی به برآورد هزینه ولو اولیه در بودجه نبود تا در مورد کسری آن مناقشه کند تمامی کسری واردات بنزین از طریق منابع داخلی شرکت ملی نفت قابل تامین است مگر اینکه شرکت ملی نفت تمامی درآمدهای خود را به خزانه واریز کند بعد هر گونه هزینه ای را مطرح کرد می توان و بلافاصله از خزانه پرداخت نمود ما امیدواریم دولت نهم و مجلس هشتم با عنایت به تفریغ بودجه سالهای83 ،84، 85 و 86 همت ویژه ای برای شفاف سازی مبذول دارند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اظهار تاسف از تلفات زلزله وحشتناک در استان سیچوان چین این حادثه را به مردم و نیز رهبران چین تسلیت گفت.