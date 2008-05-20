زنگ ایمنی در مدارس حاشیه راه های استان کرمانشاه نواخته شد

محمدرضا بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: همچنین صبح امروز به مناسبت این روز و با استفاده از این موقعیت جهت تنویر افکار عمومی مراسمی با حضور دانش ‌آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزارشد و شرکت‌کنندگان با اهمیت این روز و مسایل ایمنی جاده ها آشنا شدند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی همزمان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه آثار مربوط به دانش ‌آموزان مشمول طرح ایمنی‌سازی مدارس شامل نقاشی، شعر، مقاله، کاردستی و همچنین تجهیزات ایمنی جهت عموم مردم به نمایش گذاشته شد.

بنی عامریان نواخته شدن زنگ ایمنی در مدارس حاشیه راه استان و سخنرانی نمایندگان این اداره کل و پلیس راه استان برای دانش‌آموزان در باب ایمنی و توزیع کتابهای آموزشی ایمنی به تعداد ‪ 800جلد در بین مدارس برای استفاده در کتابخانه‌های مدارس را از دیگر برنامه‌های این روز اعلام کرد.