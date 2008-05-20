اظهارات عبدالله جاسبی در سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عبدالله جاسبی در سالروز افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی (31 اردیبهشت ماه) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در سال 61 برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی که کمبود ظرفیت پذیرش دانشگاهها مهمترین رکن آن بود افتتاح شد.

وی اظهار داشت: اساتید و کارکنانی که اولین روزهای دانشگاه آزاد در کنار این دانشگاه بودند بدون هیچ چشم داشتی در این دانشگاه فعال شدند. با توجه به امکانات اندک و عدم بودجه کافی هیچ کس فکر نمی کرد که دانشگاه آزاد در ربع قرن فعالیت خود به این جایگاه برسد.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: اولین کنکور دانشگاه آزاد در شهرهای تهران، یزد، کرمان، مشهد، تبریز و شاهرود با حدود 30 هزار داوطلب برگزار شد که تنها سه هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش شدند.

جاسبی ادامه داد: در ملاقاتی که مسئولان دانشگاه آزاد با حضرت امام (ره) داشتند گزارش هایی به ایشان ارائه شد و امام نیز فرمودند که می خواهیم کاری کنیم که جوانان ایرانی در داخل کشور تحصیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرمایشات امام (ره) امکان خدمت گذاری را افزایش داد و انگیزه ای مضاعف برای ما ایجاد کرد به طوری که امروز شاهد آن هستیم که نیمی از دانشجویان کشور زیر پوشش دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند. این دانشگاه امروز با دو میلیون و 400 هزار نفر فارغ التحصیل، یک میلیون 350 هزار نفر دانشجو، 357 واحد دانشگاهی، 25 هزار عضو هیئت علمی و 13 میلیون متر مربع فضای آموزشی بزرگترین دانشگاه دنیا است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی علیرغم آن که وظیفه ای در حوزه اقتصادی ندارد اما در کنار آموزش کارهای بزرگی در این زمینه انجام داده است به طوری که بیش از 70 هزار نفر به صورت مستقیم و صدها هزار نفر به صورت غیرمستقیم در دانشگاه آزاد اشتغال دارند.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: اگر برای هر فرد 50 میلیون تومان سرمایه گذاری اشتغال نیاز باشد دانشگاه آزاد اسلامی بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومان از سرمایه گذاری دولت در بحث اشتغال را بر عهده گرفته است.

وی گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی در ربع قرن فعالیت خود به سمت شاخص های بین المللی حرکت می کند و به سمتی سوق داده می شود تا دانشگاه های دولتی را از بعد کیفیت پشت سر بگذارد.

جاسبی افزود: در سال های اولیه انقلاب اسلامی حتی برای جذب اساتید با مدرک کارشناسی ارشد نیز دچار مشکل بودیم اما امروز با برنامه ریزی های انجام شده قصد اریم تا از میان 150 هزار فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و 18 هزار فارغ التحصیل دکتری تخصصی دانشگاه های کشور سالی 6 هزار نفر را جذب دانشگاه آزاد کنیم.