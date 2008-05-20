به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "مرد اول" که بخشی از آن برگرفته از دوران کودکی کامو است و بخشی دیگر روایتی داستانی از الجزایر زادگاه او و مبارزه این کشور برای استقلال از فرانسه، با مرگ غیرمنتظره وی در سال 1960 ناتمام ماند.

دستنوشته‌های کتاب زندگینامه‌ای نویسنده اگزیستانسیالیست برنده جایزه نوبل در یک کیف دستی گل‌آلود نزدیک جایی که او بر اثر تصادف جان خود را از دست داد، پیدا شد. ریکاردو توتسی از تهیه‌کنندگان فیلم گفت: این فیلمی پیچیده است، چرا که بخش‌هایی از آن باید در الجزایر فیلمبرداری شود. آملیو فیلمنامه‌ای بسیار خوب نوشته است.

فیلمساز 63 ساله ایتالیایی سال 1992 برای فیلم "بچه‌های ربوده شده" جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. او در 1998 نیز با فیلم "آنطور که خندیدیم" جایزه شیر طلا جشنواره ونیز را برد. "درهای باز" 1990 و "ستاره گمشده" 2006 از دیگر ساخته‌های آملیو است.

کاردیناله که در تونس به دنیا آمده، نقش مادر ناشنوا کامو را بازی می‌کند. "بیگانه"، "طاعون" و "انسان طاغی" از آثار برجسته کامو است که در الجزایر به دنیا آمد. او در 1957 جایزه نوبل ادبیات گرفت.