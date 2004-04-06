  1. فرهنگ و ادب
۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۴۹

دكتر رفيعي در پايان راه فيلمبرداري

"بهار خزر" ده روز ديگر تمام مي شود

فيلمبرداري فيلم سينمايي "بهار خزر" تا ده روز ديگر به پايان مي رسد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم كه نخستين ساخته دكتر علي رفيعي پيشكسوت تئاتر كشور است در بندر انزلي در حال فيلمبرداري است.
" بهار خزر" كه متن آن را رفيعي، خود به نگارش درآورده، داستاني عاشقانه از رابطه دو همسايه را به تصوير مي كشد كه اصل قصه  بر اساس قصه اي قديمي از قصه هاي محلي گيلان، شكل گرفته است. 
اين فيلم داستان زندگي اهالي يك روستا را روايت مي كند كه  در ميان آنها رسوم خاصي درباره كشت زمين و نگهداري محصول رواج دارد. در اين بين رابطه اي صميمي ميان اهالي برقرار است. اما با پيش آمدن عشق ميان دو تن از جوانان ده،  شرايط تا حدود زيادي تغيير مي كند. چون دارايي هاي اين دو خانواده و اعطاي بخشي از آن به اين جوانان براي تشكيل زندگي مسايل زيادي را به وجود مي آورد.
در اين فيلم رضا كيانيان، رويا نونهالي، گليشفته فراهاني و فرخ نعمتي به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش  مي پردازند.
کد خبر 68667

