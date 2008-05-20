یکی از گزینه های اصولگرایان برای ریاست مجلس به نفع دیگری کنار می رود

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، به اقدامات کمیته تعیین رئیس و هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان اشاره کرد و افزود : روز شنبه جلسه ای با حضور نیروهای اصولگرای حاضر در فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم برگزار خواهد شد و افرادی را که بر اساس ملاک های در نظر گرفته شده، شایسته قرار گرفتن در ترکیب هیئت رئیسه این مجلس هستند، معرفی خواهند شد.

سبحانی نیا ادعای برگزاری انتخابات و انجام هرگونه بحث درباره انتخاب رئیس و ترکیب هیئت رئیسه را تاکنون، رد کرد و گفت : احتمالا اصولگرایان در جلسه روز شنبه به توافقاتی در این راستا خواهند رسید.

نماینده مردم نیشابور در مجلس هفتم تصریح کرد: به احتمال فراوان دو برابر اعضای هیئت رئیسه از سوی کمیته در نظر گرفته شده برای این امر انتخاب خواهند شد که طی نظرسنجی ازنمایندگان اصولگرای مجلس هشتم در نهایت از بین این 24 نفر 12 نماینده برای حضور در ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم برگزیده می شوند .

وی تاکید کرد که قراربر این شده تا هرکدام از دوکاندیدای مطرح اصولگرا برای انتخاب رئیس مجلس در نظر سنجی ازاصولگرایان نسبت به دیگری رای کمتر را کسب نمود در انتخابات رئیس مجلس هشتم به نفع دیگری کناره گیری کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم در پایان خاطرنشان کرد که در جلسه روز یکشنبه اصولگرایان که بلافاصله پس از جلسه روز شنبه آینده برگزار خواهد شد، کمیته طرح و لوایح، کمیته اساسنامه و آئین نامه فراکسیون اصولگرایان و سایر ساز و کارهای در نظر گرفته شده گزارشی از کارهای انجام شده را به مجمع اصولگرایان ارائه خواهد نمود و احتمالا هیئت رئیسه پیشنهادی اصولگرایان هم نهایی خواهد شد.