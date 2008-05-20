سئوال توکلی و نادران از وزیر نفت اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از اعلام وصول سئوال این دو نماینده توسط موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت گفت: این سئوال در مجلس هشتم بررسی خواهد شد اما ما موظف هستیم که سئوال را اعلام وصول کنیم تا در نوبت طرح، در جلسه علنی قرار گیرد.

گفتنی است امروز قرار بود علی احمدی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سئوال هدایت الله میرمراد زهی نماینده سراوان در جلسه علنی حاضر شود که نماینده سئوال کننده از طرح سئوال خود انصراف داد و این سئوال از دستور کار مجلس خارج شد.