گزينه هاي" خانه موسيقي "، براي رياست مركز موسيقي

يكي از اعضاي هيات مديره " خانه موسيقي" در گفت وگو با خبرنگار هنري خبرگزاري " مهر" ضمن اعلام مطلب فوق ، افزود: مسئوليت جديد رياست مركز موسيقي، بودجه خانه ، تشكيل شركت تعاني مصرف و مسكن ، مشكلات موجود و... از جمله مسايلي است كه قرار است با آقاي دكتر ايماني خوشخو در ميان بگذاريم .

اين عضو برجسته خانه در باره افراد پيشنهادي براي تصدي پست رياست مركز موسيقي گفت : ما با كارشناسان زبده اي در اين مورد رايزني كرده ايم وپس از بحث و بررسي هاي فراوان به نتايجي در اين باره نيز رسيده ايم ؛ گزينه اول ما همان آقاي مرادخاني است چرا كه از نظر ما ايشان كاملا به مسايل و مشكلات موسيقي كشور آشنايي داشته واز مديران فرهنگي موفق و مجرب پس از انقلاب است ، گزينه دوم آقاي نعيمايي(مديرعامل فعلي انجمن موسيقي ايران) وگزينه سوم ما هم آقاي خوشرو (رييس فعلي گروه نظارت و ارزشيابي) است .

وي در پايان گفت : از آقاي احمدي ( يكي از مسئولان سازمان گسترش ) هم به عنوان يكي از افراد پيشنهادي صحبت هايي شده است كه برخي از نشريات ايشان را با يكي از مديران كل استان قم اشتباه گرفته اند.