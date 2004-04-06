يكي از اعضاي هيات مديره " خانه موسيقي" در گفت وگو با خبرنگار هنري خبرگزاري " مهر" ضمن اعلام مطلب فوق ، افزود: مسئوليت جديد رياست مركز موسيقي، بودجه خانه ، تشكيل شركت تعاني مصرف و مسكن ، مشكلات موجود و... از جمله مسايلي است كه قرار است با آقاي دكتر ايماني خوشخو در ميان بگذاريم .
اين عضو برجسته خانه در باره افراد پيشنهادي براي تصدي پست رياست مركز موسيقي گفت : ما با كارشناسان زبده اي در اين مورد رايزني كرده ايم وپس از بحث و بررسي هاي فراوان به نتايجي در اين باره نيز رسيده ايم ؛ گزينه اول ما همان آقاي مرادخاني است چرا كه از نظر ما ايشان كاملا به مسايل و مشكلات موسيقي كشور آشنايي داشته واز مديران فرهنگي موفق و مجرب پس از انقلاب است ، گزينه دوم آقاي نعيمايي(مديرعامل فعلي انجمن موسيقي ايران) وگزينه سوم ما هم آقاي خوشرو (رييس فعلي گروه نظارت و ارزشيابي) است .
وي در پايان گفت : از آقاي احمدي ( يكي از مسئولان سازمان گسترش ) هم به عنوان يكي از افراد پيشنهادي صحبت هايي شده است كه برخي از نشريات ايشان را با يكي از مديران كل استان قم اشتباه گرفته اند.
در ديدار با معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح مي شود
گزينه هاي" خانه موسيقي "، براي رياست مركز موسيقي
اعضاي هيات مديره " خانه موسيقي" براي طرح مسايل و مشكلات موسيقي كشور و همچنين پيشنهاد افرادي براي رياست مركز موسيقي ، فردا به ديدار معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاداسلامي مي روند.
يكي از اعضاي هيات مديره " خانه موسيقي" در گفت وگو با خبرنگار هنري خبرگزاري " مهر" ضمن اعلام مطلب فوق ، افزود: مسئوليت جديد رياست مركز موسيقي، بودجه خانه ، تشكيل شركت تعاني مصرف و مسكن ، مشكلات موجود و... از جمله مسايلي است كه قرار است با آقاي دكتر ايماني خوشخو در ميان بگذاريم .
نظر شما