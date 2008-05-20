به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام رضا اسکندری، قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن دهه فاطمیه اول و دوم و شهادت حضرت زهرا(س)، شماری از مبلغان حوزه علمیه قم برای انجام فعالیت‌های تبلیغی به سراسر کشور اعزام می‌شوند.



وی با اشاره به اعزام شماری از نخبگان حوزه علمیه قم در دهه اول فاطمیه خاطرنشان کرد: برای بهره ‌گیری از نیروهای نخبه و هم‌نین برای بهره‌مندی بیشتر مناطق کشور، شماری از نخبگان حوزه علمیه قم به سراسر کشور اعزام خواهند شد.



حجت الاسلام اسکندری، درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه و محیط‌های علمی و دانشگاهی سراسر کشور را دلیل اعزام مبلغان به سراسر کشور اعلام کرد و افزود: هم‌چنین در آستانه فرا رسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و سالروز قیام 15 خرداد و دهه دوم فاطمیه تعداد زیادی از مبلغان و نخبگان حوزه علمیه قم به نقاط مختلف کشور اعزام می شوند.



معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: برنامه‌ اعزام مبلغ به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و سالروز قیام 15 خرداد با هدف معرفی شخصیت سیاسی و عبادی آن حضرت و در راستای تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی انجام می‌شود.



وی از برگزاری همایش بزرگی با حضور مبلغان و روحانیون حوزه علمیه قم در آستانه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با هدف ارائه دیدگاه‌های سیاسی و الهی امام راحل در قم خبر داد.