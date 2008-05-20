کتاب "پیامبر" در نشست ادبی قصه هشتم نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در این نشست که در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، نویسنده اثر طی سخنانی گفت: این مجموعه به صوت رمان بلند در هشت کتاب برای نوجوانان نوشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کتاب چهارم و پنجم آن زیر چاپ است و به زودی منتشر می شود.

این نویسنده سرشناس حوزه کودک کشور با بیان اینکه نویسندگان حوزه ادبیات دینی بیشتر به مقوله قالب داستانی نوشتار توجه می کنند، گفت: در بسیاری از موارد توجه افراطی به فرم اثر موجب شده تا نسبت به محتوی کم توجهی شود.

وی ادامه داد: منابع تاریخی این مجموعه برگرفته از مستندات قرآن در مورد حضرت محمد(ص) و زندگی ایشان است زیرا در روایات تاریخی با توجه به اتفاقاتی که در دوران بنی امیه و بنی عباس در جهت تحریف روایات رخ داده، بهترین منبع جامع قرآن کریم است.

سلیمانی در خصوص مجموعه هشت کتاب رمان "پیامبر" اظهار داشت: در این مجموعه سعی شده است که با نزدیک شدن به اطرافیان پیامبر، تصویری روشن از شخصیت ایشان در ذهن مخاطب نوجوان شکل بگیرد.

برگزیده دوره های متوالی جشنواره کتاب سال "سروش نوجوان" با تاکید بر اینکه نویسندگان صاحب قلم در کشور باید به شیوه ای هنرمندانه آثاری شاخص در مورد پیامبر اسلام (ص) تولید کنند، گفت: تحقیق و پژوهش جامع و کامل نویسنده از ضرورت های نگارش آثار ادبیات دینی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.

هشت کتاب رمان "پیامبر" به سفارش موسسه انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر) در حال تولید و چاپ است.

سلسله نشست های ادبی قصه هشتم زیر نظر معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف نقد و بررسی آثار داستانی با مضامین دینی پیرامون زندگی ائمه اطهار(ع) و آشنایی نویسندگان جوان با این نوع از ادبیات به صورت ماهانه با حضور نویسندگان و منتقدان به نام کشور در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.