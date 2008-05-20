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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

مقابله با شبیخون فرهنگی نیاز اساسی فرهنگ کشور است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرعباس گفت: امروز بزرگترین کار دشمن در مقابله با حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی در جهان، تداوم شبیخون فرهنگی است و نیاز اساسی فرهنگ جامعه تدوین مولفه های مقابله با این تهاجم خطرناک است.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، حجت ‌الاسلام عباس رمضانی‌پور پیش از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی جزیره قشم افزود:  جزایر جنوبی کشور به واسطه شرایط مرزی در معرض تهدیدات فرهنگی متعددی قرار دارند و لازم است تا در حوزه تصمیم گیری در این بخشها ملاحظات لازم در نظر گرفته شود.

وی گفت: باید در برنامه ریزی فرهنگی تمامی معادلات رایج و لازم در این حوزه ها در نظر گرفته شده و از تمامی پتانسیلهای علمی و دینی بهره برداری مثبت کرد و مبتنی بر اندیشه های ناب اسلامی تصمیمات اصولی در برابر تهدیدات اتخاذ کرد.

رمضانی پور با اشاره به نقش دانشگاهها و حوزه های علمیه در سراسر کشور به خصوص در مناطق مرزی عنوان کرد: نهادها و مراکز علمی مذهبی می توانند با بهره گیری از فرصتهای مناسب جهت مقابله با تهدیدات اولویت سنجی کرده و بر اساس آن روشهای نو به دستگاههای فرهنگی ارائه کرده و سیطره فرهنگی غرب را با روشهای بومی در جهان خنثی کنند.

امام جمعه قشم از احداث دانشگاه امام صادق(ع) در جزیره قشم استقبال کرد و گفت: با راه اندازی این مرکز و با توجه به نبوغ ویژه دانشجویان این دانشگاه می توان بسترهای مناسب فرهنگی متعددی را پایه گذاری و بر اساس آن نتیجه های مطلوبی را در حوزه اندیشه های ملی و اسلامی نصیب کشور کرد.

مهدی ایران نژاد فرماندار قشم نیز در این نشست بر لزوم بهره گیری از روشهای نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنر کشور و منطقه تاکید کرد و افزود: سال 87 بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب باید سال تحول و خلق جنبش بزرگ نوآوری و ابتکار در کشور باشد و طرحهای فرهنگی و هنری بومی نیز باید با تاسی از کلام رهبری گونه های جدیدی از جذب مخاطب را ساماندهی کنند.  

کد مطلب 686695

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