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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

هشدار چین به آلمان درباره ارتباط با دالایی لاما

هشدار چین به آلمان درباره ارتباط با دالایی لاما

در پی سفر رهبر بودائیان تبت به آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره آنچه مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی کشور خود خواند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"چین گانگ" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : ما با هر کشور و یا شخصی که بخواهد با استفاده از دالایی لاما در امور داخلی چین دخالت کند، مخالف هستیم. 

سخنگوی وزارت امورخارجه چین در ادامه افزود : ما امیدواریم که آلمان به تعهدات خود(مخالفت با استقلال تبت) عمل کرده و اجازه ندهد تا شخص و یا گروهی از خاک آلمان بر ضد منافع چین استفاده کند.

جدایی طلبان تبت مدتی است که تلاشهای خود را برای کسب استقلال جدی تر کرده اند و در ماه های گذشته نیز وقوع برخی درگیریها میان نیروهای امنیتی چین و جدایی طلبان تبت گزارش شد.

در این میان، برخی کشورها از جمله آمریکا با حمایت از جدایی طلبان و دیدارهای مکرر با رهبر بودائیان تبت کوشیده اند تا از این موضوع برای تحت فشار قرار دادن چین استفاده کنند.

پکن نیز در واکنش به این گونه اقدامات کشورهای خارجی اعلام کرده که مسئله تبت یک موضوع داخلی است.  

کد مطلب 686696

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