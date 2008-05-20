دولت مردمی هنیه خواستار میانجیگری کمیته وزارتی عرب میان فلسطینی ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار، طاهر النونو سخنگوی دولت مردمی حماس روزگذشته درکنفرانسی مطبوعاتی در شهرغزه اعلام کرد : دولت فلسطین از تلاشهای اتحادیه عرب در کمیته وزارتی عرب در سطح وزیران امورخارجه برای حل بحران لبنان، قدردانی می کند و از این کمیته می خواهیم که در فلسطین هم برای پایان دادن به اختلافات داخلی و محقق شدن آشتی ملی ایفای نقش کند.

وی افزود: از اعضای این کمیته دعوت می کنیم تا با سفر به کرانه باختری و نوارغزه بخشی از اهداف مهم را محقق نمایند؛ چه بسا که این سفر منجر به محقق شدن قطعنامه صادره اتحادیه عرب در سال 2006 و همچنین شکستن حلقه محاصره از نوارغزه شود.

کمیته وزارتی عرب پنجشنبه گذشته بین گروه های مختلف لبنانی میانجیگری کردند. این کمیته شامل وزیران امورخارجه هشت کشور عربی از جمله قطر، امارات، بحرین، الجزایر، جیبوتی ، عمان ، مغرب و یمن به ریاست قطر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب است؛در ادامه رهبران گروههای مخالف و موافق دولت غربگرای سنیوره به دوحه رفتند و مذاکرات خود را از روز شنبه 28 اردیبهشت آغاز کردند.