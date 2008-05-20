از سرگیری محاکمه طارق عزیز در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دومین جلسه محاکمه متهمان از آغاز آن در تاریخ 20 آوریل تاکنون به شمار می رود.

تمام متهمان پرونده اعدام بازرگانان عراقی از جمله علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی در جلسه امروز شرکت دارند.

این جلسه بدون حضور تیم دفاع از متهمان آغاز شد.طارق عزیز در صورت اثبات اتهام دست داشتن در اعدام 42 بازرگان عراقی به اعدام محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است قاضی دادگاه جلسه نخست محاکمه را به دلیل درخواست عزیز مبنی بر تعیین وکلای جدید به خاطر عدم حضور بدیع عزت عارف وکیل وی در دادگاه بنا به دلایل امنیتی، به تعویق انداخته بود.

سیاسی کردن خطبه های نماز جمعه اتهام جدید دادستان کل به طارق عزیز است.