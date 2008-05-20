  1. بین الملل
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

از سرگیری محاکمه طارق عزیز در عراق

از سرگیری محاکمه طارق عزیز در عراق

دادگاه عالی جنایی عراق امروز جلسات محاکمه طارق عزیز معاون صدام دیکتاتور معدوم سابق عراق و نیز هفت تن از متهمان اعدام بازرگانان عراقی در سال 1992 را از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دومین جلسه محاکمه متهمان از آغاز آن در تاریخ 20 آوریل تاکنون به شمار می رود.

تمام متهمان پرونده اعدام بازرگانان عراقی از جمله علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی در جلسه امروز شرکت دارند.

این جلسه بدون حضور تیم دفاع از متهمان آغاز شد.طارق عزیز در صورت اثبات اتهام دست داشتن در اعدام 42 بازرگان عراقی به اعدام محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است قاضی دادگاه جلسه نخست محاکمه را به دلیل درخواست عزیز مبنی بر تعیین وکلای جدید به خاطر عدم حضور بدیع عزت عارف وکیل وی در دادگاه بنا به دلایل امنیتی، به تعویق انداخته بود.

سیاسی کردن خطبه های نماز جمعه اتهام جدید دادستان کل به طارق عزیز است.  

کد مطلب 686701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها