مخالفت مجلس با دو طرح دو فوریتی / قرائت دو گزارش تحقیق و تفحص مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز به بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین پرداختند اما به آن رای منفی دادند و دو فوریت این طرح تصویب نشد.

احمد مهدوی ابهری نماینده ابهر در مجلس از طراحان این طرح دو فوریتی بود و در لزوم ارائه این طرح با قید دو فوریت اظهار داشت: این طرح در جهت حل مشکلات کشاورزان محروم است که امسال با خشکسالی بر محرومیت آنها افزوده شده است.

وی گفت: این خشکسالی موجب شده کشاورزان در بحران قرار بگیرند و یک بحران اجتماعی در حال ایجاد است.

مهدوی تصریح کرد: هم اکنون دولت به دلیل عدم مراجعه کشاورزان برای تعیین تکلیف چاه آب ها، این چاه ها را می بندد و اعلام کرده که کشاورزان تا سال 84 مهلت داشته تکلیف چاه های آب را تعیین کنند.

نماینده ابهر گفت: وزارت نیرو در این زمینه کوتاهی کرده ،هیچ اطلاع رسانی در مورد قانون موجود انجام نشده است به دلیل اینکه کشاورزان از موضوع در زمان پایان این مهلت مطلع نبوده اند بنابراین خواستار تمدید این قانون به مدت 2 سال هستند تا مشکل کشاورزان که بحرانی شده است حل شود.

بررسی دو فوریت این طرح هیچ مخالفت و موافقتی نداشت و مجلس پس از سخنان مهدوی وارد رای گیری شد اما نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

در این جلسه همچنین نمایندگان مجلس به بررسی دو فوریت طرح استفساریه قانون مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی پرداختند اما دوفوریت این طرح نیز با رای منفی نمایندگان مواجه شد.در این طرح استفساریه سئوال شده بود که آیا قوانین مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی شامل رانندگان موتورسیکلت نیز می شود.

پیش از آغاز بررسی دو فوریت این دو طرح حمید رضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را به عهده داشت گفت: امروز 9 طرح دو فوریتی و 2 گزارش تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس است این در حالی است که یک ساعت بیشتر زمان باقی نمانده است.

باهنر پاسخ داد: طبق آئین نامه داخلی مجلس ما موظف هستیم طرح های دو فوریتی را بررسی کنیم اما بهتر است گزارش های تحقیق و تفحص که دوستان چند سال برای آن زحمت کشیده اند قرائت شود .وی تاکید کرد: بعید می دانم طرح های دو فوریتی امروز رای بیاورند بنابراین دوستان سعی کنند وقت جلسه را نگیرند.

با مخالفت نمایندگان با این موضوع مجلس وارد بررسی دو فوریت این طرحها شد که این دو فوریتی ها نیز تصویب نشد اما با مخالفت نمایندگان مجلس بار دیگر دستور کار مجلس تغییر کرد و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و روند داوری ایران و آمریکا آغاز شد.