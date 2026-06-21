افزایش ۲۱ درصدی تردد زوار از مرز مهران

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بالغ بر ۸۳ هزار زائر از طریق پایانه شهید سلیمانی برای شرکت در مراسم عزاداری در کربلای معلی تردد داشته‌اند.

وی افزود: از ساعت صفر بامداد امروز تاکنون ۱۶ هزار نفر از مرز مهران خارج شده‌اند که بخش اعظم آنان ایرانیان و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بودند.

فرماندار مهران با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی تردد نسبت به سال گذشته تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورا، موج جمعیت روز به روز بیشتر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی دو سه شب آینده به ویژه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بیشترین آمار تردد را در مرز مهران شاهد باشیم.