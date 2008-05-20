روزانه 11 هزار تن سیمان در فارس تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی شهپری ظهر امروز در حاشیه همایش متخصصین صنعت سیمان فارس در جمع خبرنگاران افزود: با بهره برداری از چند طرح کارخانه سیمان در استان فارس طی مدت آینده میزان تولید در استان فارس به صورت روزانه تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: طرح احداث کارخانه سیمان یکی از این طرحهایی است که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس ظرفیت تولید این کارخانه را هزار و 800 تن در روز اعلام کرد و بیان داشت: علاوه بر این، طرح توسعه کارخانه سیمان لارستان، احداث کارخانه شهرستان قیر و کارزین و کارخانه سیمان خرامه را نیز در دست اجرا داریم.

شهپری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیلهای صنعت سیمان فارس و همچنین برخورداری از توانایی صادرات این محصول گفت: از وقتی که سیمان وارد سبد کالاهای حمایتی شد بخش صادرات این کالا را از دست دادیم و این مسئله یک ضربه به این صنعت محسوب می شود.

وی گفت: اگر این محصول از سبد بیرون آید کارخانه ها درپی برخورداری از امتیاز فروش بهتر، نیازی به دریافت وام نداشته و در حاشیه امنیتی مناسب تر به موضوعاتی نظیر تنوع در محصول و... نیز خواهند پرداخت.

در ادامه مدیرعامل کارخانه سیمان فارس و خوزستان و برگزار کننده این سمینار نیز بیان داشت: کارخانه سیمان فارس و خوزستان قدیمی ترین شرکت سیمان کشور بوده که در سال 1329تاسیس شده است.

رحمت الله روستا پور افزود: این کارخانه کار خود را در شیراز با تولید روزانه 200تن آغاز کرده و در حال حاضر سیمان فارس و خوزستان در مجموع 33شرکت زیرمجموعه دارد که از این تعداد 13شرکت در بخش سیمان و بقیه در خدمت رسانی به عرصه سیمان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه این کارخانه 40هزار تن در روز است افزود: ظرفیت تولید این کارخانه تا اواخر سل 88 یا اوایل 89 به 56 هزار تن نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل کارخانه سیمان فارس و خوزستان یادآور شد: مجموع کارخانه سیمان فارس و خوزستان به همراه زیر مجموعه های خود جزء زیر مجموعه های کارخانه سیمان تامین محسوب شده که حدود 18میلیون تن از سیمان کشور را تولید می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف برگزاری این همایش نیز گفت: این صنعت به بخشهای فنی و مهندسی نیازمند است و با برگزاری همایش مذکور سعی در معرفی شرکتهای فنی و مهندسی فعال این عرصه را داریم.