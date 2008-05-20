نخستین نیروگاه تولید انرژی الکتریکی از زباله در مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نجفی ظهر امروز در بازدید شهردار نجف، مهندس براک سعد نورالشمرتی از کارخانه کمپوست شهر مشهد ضمن معرفی این کارخانه، سازمان بازیافت مشهد را از پیشگامان اصلی استحصال گاز متان در ایران دانست و از احداث اولین نیروگاه بیوگاز در مشهد خبر داد و افزود: به زودی نخستین نیروگاه تولید انرژی الکتریکی از گاز لندفین(زباله) برای اولین بار در کشور در شهر مشهد به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد ضمن معرفی محصولات کارخانه کمپوست(کود آلی)، ورمی کمپوست و کود گرانوله این محصولات را مرغوبترین نوع کمپوست از لحاظ میزان ریز مغزی ها و دانه بندی ها با EC (میزان تبادل الکتریسته) 6/4 تا 2/5 دانست.

نجفی بر رشد نهادینه شدن فرهنگ تفکیک زباله توسط شهروندان مشهدی تاکید کرد و اظهار داشت: طی دو ماهه اول سال 87 در شهر مقدس مشهد میزان تفکیک از مبدا معادل رشد پنج سال بوده است.

وی این میزان را در سال 86 به ازای هر خانوار 71 گرم و در حال حاضر 102 گرم اعلام کرد و افزود: امید است تا پایان سال 87 این میزان به 150 گرم بر اساس هر خانوار برسد.

شهردار نجف، نیز ضمن دیدار از کارخانه کمپوست، میزان تولید روزانه زباله را در شهر نجف به طور متوسط 500 تن اعلام کرد و یادآور شد: کلیه زباله ها در این شهر تنها به صورت بهداشتی و اصولی جمع آوری و دفن می شود و امید است با همکاری شهرداری مشهد و سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، اقدامات و همکاری در زمینه کمپوست و کارخانجات بازیافت صورت گیرد.

وی ضمن بازدید از کارخانه کمپوست مشهد صنایع بازیافتی محصولات کارخانه کمپوست و کارخانه بازیافت کاغذ را در حد بسیار مطلوبی دانست.

مهندس براک سعد نورالشمرتی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون در شهر نجف از گاریهای گالوانیزه خریداری شده از شهر مشهد استفاده می شود.

وی در خصوص مخازن گالوانیزه به ویژگیهای ضد زنگ بودن و جلوگیری از ریختن شیرابه اشاره کرد.

شهردار نجف همچنین اظهار داشت: این گاریها به صورت 1100 لیتری و 660 لیتری خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: امید است همکاری این دو شهر بزرگ زیارتی بیش از گذشته افزایش یابد.