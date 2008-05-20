اجرای مقطعی طرح امنیت اجتماعی هیچ نفعی ندارد

به گزارش مهر، دکتر غلامعلی افروز، امروز در همایش ملی تخصصی بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنیت اجتماعی، گفت: برای موفقیت در اجرای طرح امنیت اجتماعی باید همه کارگزاران نظام به خصوص نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به این باور برسند که تداوم این طرح ضروری است.

وی با عنوان این مطلب که اجرای مقطعی و کم رنگ این طرح هیچ عایدی نصیب جامعه نخواهد ساخت، افزود: بیشترین سرمایه ها در هر جامعه ای برای تقویت ملی و ایجاد امنیت درونی که همان احساس امنیت است، صورت می گیرد.

افروز از آموزش و پرورش به عنوان پل انتقال ارزشها از درون حاکمیت به داخل خانواده ها یاد کرد و گفت: این مسئولیت تنها برعهده وزیر آموزش و پرورش نیست و همه دولت ، آموزش و پرورش تلقی می شوند.

وی، تحول در آموزش و پرورش را متوجه نقش معلمان دانست و افزود: ما باید معلمانی که منش آهن ربایی و جذب دانش آموزان در کلاس درس را داشته باشند، تربیت کنیم.

افروز به ضرورت طرح مشاور و روانشناس برای خانواده ها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر به ازای هر 500 تا یک هزار خانوار می بایست از یک مشاور برخوردار شوند که با این احتساب نیازمند 17 هزار روان شناس و مشاور هستیم.

وی با پرهیز از عنوان اراذل و اوباش از این افراد به عنوان قربانیان اجتماعی یاد کرد و گفت: دغدغه های روانی افراد، وقوع بزهکاری را چند برابر می کند.

افروز به نقش رسانه در ارتقای امنیت اجتماعی و روانی اشاره کرد و افزود: تلویزیون ما نتوانسته در حوزه خانواده یک "خانواده مطلوب" را به تصویر بکشد.

رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره ایران تاکید کرد: در زندانهایی که خدمات روان شناسی ارایه می شود، نرخ ارتکاب مجدد جرم کمتر است.