ثبت نام زائران در کاروانها 24 خرداد آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود که پذیرش زائران در کاروان ها از روز 17 خرداد آغاز شود که به درخواست زائران و با توجه به ایام تعطیلی یک هفته به تعویق افتاد.
قرار است در روز یکشنبه 19 خرداد ماه اطلاعیه فراخوان عمومی سازمان در جراید کثیرالانتشار چاپ شود و پس از آن در روز 22 خرداد ماه ، حج و زیارت استانها اسامی مدیران کاروان ها را در جراید محلی منتشر کنند.
بر اساس این گزارش ، کلیه کسانی که تا 31/1/83 در شعب بانک ملی سراسر کشور ودیعه گذاری کرده اند و افرادی که متولد 1305 و قبل از آن بوده و تا پایان سال 1384 برای تشرف به حج ودیعه گذاری کردند جزء حاجیان امسال هستند.
اعزام زائران حج سال جاری از 22 آبان ماه برابر با 14 ذیقعده آغاز خواهد شد.
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