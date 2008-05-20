تصادف خودروهای سنگین در محور هراز پنج ساعت این جاده را مسدود کرد‏

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در کیلومتر 20 جاده هراز رخ داد که بر اثر آن کامیون حامل گازوئیل پس از برخورد مستقیم با یک کامیون حامل پیاز برخورد کردند که در اثر آن کامیون حامل گازوییل واژگون شد.
کامیون حامل پیاز نیز پس از برخورد با کامیون حامل گازوییل با یک کامیون عبوری نیز به صورت مستقیم برخورد که باعث مسدود شدن جاده هراز شد.
بر اثر این تصادف واژگونی کامیون حامل گازوئیل، بیش از 22 هزار لیتر گازوئیل، بخش زیادی از سطح جاده هراز را فرا گرفت.
در این حادثه راننده کامیون حامل گازوئیل به شدت از ناحیه پا دچار مصدومیت شد.
با حضور به موقع ماموران امداد و نجات، سازمان آتش نشانی و پلیس راه آمل کامیونهای تصادفی از سطح جاده کنار گذاشته شدند و عبور و مرور در محور هراز به جریان افتاد.
علت این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در حال رسیدگی است.
ساری - خبرگزاری مهر: بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سنگین باری در محور هراز، امروز این جاده حدود پنج ساعت مسدود شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در کیلومتر 20 جاده هراز رخ داد که بر اثر آن کامیون حامل گازوئیل پس از برخورد مستقیم با یک کامیون حامل پیاز برخورد کردند که در اثر آن کامیون حامل گازوییل واژگون شد.
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