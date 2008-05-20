تصادف خودروهای سنگین در محور هراز پنج ساعت این جاده را مسدود کرد‏

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در کیلومتر 20 جاده هراز ‏رخ داد که بر اثر آن کامیون حامل گازوئیل پس از برخورد ‏مستقیم با یک کامیون حامل پیاز برخورد کردند که در اثر آن ‏کامیون حامل گازوییل واژگون شد.‏



کامیون حامل پیاز نیز پس از برخورد با کامیون حامل گازوییل ‏با یک کامیون عبوری نیز به صورت مستقیم برخورد که ‏باعث مسدود شدن جاده هراز شد.‏



بر اثر این تصادف واژگونی کامیون حامل گازوئیل، بیش از ‏‏22 هزار لیتر گازوئیل، بخش زیادی از سطح جاده هراز را ‏فرا گرفت.‏



در این حادثه راننده کامیون حامل گازوئیل به شدت از ناحیه پا ‏دچار مصدومیت شد.‏



با حضور به موقع ماموران امداد و نجات، سازمان آتش ‏نشانی و پلیس راه آمل کامیونهای تصادفی از سطح جاده ‏کنار گذاشته شدند و عبور و مرور در محور هراز به جریان ‏افتاد.‏



علت این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در حال رسیدگی ‏است.‏