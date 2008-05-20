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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

تصادف خودروهای سنگین در محور هراز پنج ساعت این جاده را مسدود کرد‏

تصادف خودروهای سنگین در محور هراز پنج ساعت این جاده را مسدود کرد‏

ساری - خبرگزاری مهر: بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سنگین باری در محور هراز، امروز این جاده حدود پنج ساعت مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در کیلومتر 20 جاده هراز ‏رخ داد که بر اثر آن کامیون حامل گازوئیل پس از برخورد ‏مستقیم با یک کامیون حامل پیاز برخورد کردند که در اثر آن ‏کامیون حامل گازوییل واژگون شد.‏

کامیون حامل پیاز نیز پس از برخورد با کامیون حامل گازوییل ‏با یک کامیون عبوری نیز به صورت مستقیم برخورد که ‏باعث مسدود شدن جاده هراز شد.‏

بر اثر این تصادف واژگونی کامیون حامل گازوئیل، بیش از ‏‏22 هزار لیتر گازوئیل، بخش زیادی از سطح جاده هراز را ‏فرا گرفت.‏

در این حادثه راننده کامیون حامل گازوئیل به شدت از ناحیه پا ‏دچار مصدومیت شد.‏

با حضور به موقع ماموران امداد و نجات، سازمان آتش ‏نشانی و پلیس راه آمل کامیونهای تصادفی از سطح جاده ‏کنار گذاشته شدند و عبور و مرور در محور هراز به جریان ‏افتاد.‏

علت این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در حال رسیدگی ‏است.‏

کد مطلب 686711

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