حل مشکلات جامعه بین الملل نیازمند نگاه محلی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آمارا اورگی، ظهر امروز در حاشیه اجلاس بین المللی مترو پلیس در مشهد اظهار داشت: هدف ما از برنامه های آموزشی در جهت تقویت فعالیتهای انجمن بین المللی مترو پلیس برای پاسخگویی نیازها و راههای عملی توسعه و پژوهش است.

مدیرکل سازمان بین المللی مترو پلیس فعالیت مترو پلیس را در دو سطح بین المللی و درون سازمانی دانست و گفت: تلاش می کنیم تا اعضا را در سازمانهای بین الملی وارد کرده، همکاریها را آسان و فعالیتهای بین المللی را به سطح شهرها بکشانیم.

اوراگی حمل و نقل آب آشامیدنی و مسکن را از موضوعات مورد بررسی در اجلاس مشهد عنوان کرد و اظهار داشت: کارشناسانی در این زمینه ها فعالیت دارند اما لازم است با استفاده از تجربیات دیگران از هدر رفت منابع جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: بدون همکاری، تلاش و تعامل با یکدیگر موفقیت در این فعالیتها مقدور نیست.