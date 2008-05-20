آمریکا خواستار افزایش هزینه های نظامی ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در ژاپن از این کشور خواست تا به این دلیل که برخی از کشورها درمنطقه به تقویت نظامی خود پرداخته اند این کشور نیز هزینه های خود را بالا برده و توان نظامی خود را تقویت کند.

توماس شیفر گفت :"من فکر می کنم که ژاپنی ها در ائتلاف ژاپنی- آمریکایی و آنچه که ما بر روی میز درباره آن مذاکره می کنیم به یک چانه زنی تبدیل شده است."

وی در عین حال درباره توان نظامی آمریکا اظهار داشت : توانایی ما به طور قابل ملاحظه ای افزایش داشته به خاطر اینکه ما از 10 سال پیش بیشتر هزینه می کنیم.

سفیر آمریکا در عین حال از ژاپن خواست تا به این موضوع نگاه کند و اوضاع را ارزیابی کرده و با افزایش هزینه های خود، انتخاب سخت را انتخاب کند.



این دیپلمات آمریکایی اظهار داشت : کشورهای زیادی در منطقه هزینه های خود را افزایش داده اند، اما ژاپن هنوز این کار را نکرده است.

گفتنی است که افزایش هزینه های نظامی چین موضوعی بوده است که آمریکا در منطقه اقیانوس آرام نسبت به آن حساس بوده و این کشورها بارها از چین خواسته اند در این رابطه شفاف سازی کند، اما چین نیز اعلام کرده است که هزینه های نظامی این کشور بسیار کمتر از مقداری است که ایالات متحده هزینه می کند.