کمبود 5/1 میلیون مسکن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خواجه دلوئی ظهر امروز در حاشیه اجلاس بین المللی مترو پلیس در مشهد اظهار داشت: طبق سرشماری 85 در ایران 5/17 میلیون خانوار وجود دارند که در مقابل آن تنها 16 میلیون واحد مسکونی موجود است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: به ازای هر 110 خانوار ایرانی به طور میانگین 100 واحد مسکونی وجود دارد که سهم شهرها 08/1 درصد و روستاها 14/1 درصد این میزان است.

خواجه دلوئی با اشاره به رشد 7/4 درصدی خانوارهای شهری و 5/1 درصدی خانوارهای روستایی اظهار داشت: از سال 75 تا 85 عرضه مسکن اجاره ای از 75/15 درصد به 21/24 درصد افزایش یافته است.

وی رشد قیمت مسکن پلکانی نوسانات ادواری شدید تولید در مسکن و سهم بالای مسکن در سید هزینه خانوار را از جمله ویژگی های این بخش برشمرد و تصریح کرد: سهم مسکن به طور متوسط در سبد هزینه خانوار از 4/27 درصد در سال 75 به 5/28 درصد در سال 85 رشد داشته است.

خواجه دلوئی عوامل موثر بر بازار مسکن را تقاضا و عرضه دانست و افزود: تقاضاها یا واقعی و ناشی از نیاز خانواده هاست و یا سرمایه ای که در زمان رشد مسکن ایجاد می شود.

وی زمین و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمایه مانند بورس، سپرده های بلند مدت و دارایی هایی همچون اتومبیل و موبایل را از جمله موارد دارایی های خانواده ایرانی عنوان کرد و افزود: افزایش نقدینگی منجر به رشد تقاضا در بازار مسکن می شود.

وی با اشاره به عوامل درون بخشی و برون بخشی موثر بر قیمت مسکن تصریح کرد: قیمت زمین، بهای مصالح، دستمزد و انتظارات از عوامل درون بخشی و حجم نقدینگی بازار سرمایه، طلا و فعالیتهای اقتصادی، تورم، سود سصپرده بانکی و تحولات سیاسی و بازار ارز از جمله عوامل برون بخشی است.

وی فشار تقاضا و مشکلات ساختاری اقتصادی را از جمله مهمترین دلایل رشد قیمت مسکن طی سالیان اخیر اعلام و افزود: به دلیل طولانی شدن و تعمیق دوره رکود، عدم جذب نقدینگی مازاد در سطح جامعه و وابستگی درآمدی برخی دستگاههای اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی شاهد رشد چشمگیر قیمت مسکن در دوره اخیر بوده ایم.

خواجه دلوئی با اشاره به طرح جامع مسکن افزود: تامین مسکن خانوارهای کم درآمد مقاوم سازی ساختمانهای موجود، مسکن روستایی، برنامه های گسترش و بهبود نظام مالی تامین مسکن، ارتقا صنعت ساختمان، حرکت از تولید سنتی و نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده از اهم محورهای این طرح است.

خواجه دلوئی از تقدیم لایحه ای برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مجلس خبر داد و افزود: این لایحه شامل راهبردهای اساسی از جمله اقدامات و اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری گسترش و توسعه بازارهای مالی، ارائه راهکارهای تولید صنعتی انبوه ارتقا کیفی ساخت و سازها و گسترش نظام های ویژه مسکن کم درآمدها است.

وی با اشاره به وابستگی درآمد شهرداریها به تولید مسکن اظهار داشت: شهرداریها می توانند در بخش مسکن اقشار کم و میان درآمد نقش داشته و همچنین با تدوین مدلهای موثرتر نوسازی بافتهای فرسوده در جهت توسعه درون شهر اقدام نمایند.