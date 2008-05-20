بوش مجبور به عذرخواهی از اهانت نظامی آمریکایی به قرآن مجید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العراقیه با انتشار این مطلب اعلام کرد : نخست وزیر عراق امروز سه شنبه پیام معذرت خواهی رئیس جمهور آمریکا را دریافت کرده است.

این در حالی است که به علت خدشه دار شدن احساسات مسلمانان به ویژه در عراق، ارتش آمریکا در این کشور نیز مجبور به معذرت خواهی از مردم عراق شده بود.

شدت احساسات ضد آمریکایی در نزد مردم عراق پس از این اقدام به حدی بالا رفت که ارتش آمریکا مجبور شد، نظامی خاطی را از خدمت ارتش اخراج و به خارج از عراق منتقل کند.

این نظامی آمریکایی در تاریخ 11 می (22 اردیبهشت) در اقدامی توهین آمیز کتاب مقدس مسلمانان جهان را هدف گلوله قرار داده بود.