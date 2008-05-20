رئیس رسانه ملی از مجموعه "در چشم باد" بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عزت‌الله ضرغامی در دومین حضور خود در پشت صحنه مجموعه "در چشم باد" در جمع عوامل پروژه از سازندگان آن تقدیر کرد و این مجموعه را از آثار بیادماندنی سیما جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به موضوع مجموعه "در چشم باد" که هجوم بیگانگان به ایران را در دوره‌های مختلف به نمایش می‌گذارد، افزود: در این مجموعه برای نخستین بار به صورت تطبیقی ارزش‌های دفاع هشت ساله ملت ایران به تصویر کشیده شده است.

مهندس ضرغامی با قدردانی از تلاش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهایی که برای تولید این مجموعه همکاری کرده‌اند، حضور این عوامل حرفه‌ای را موجب بالا رفتن انتظارات از کیفیت مجموعه "در چشم باد" دانست.

پروژه تلویزیونی "در چشم باد" به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی با به تصویر کشیدن وقایع و رویدادهای سه مقطع از تاریخ ایران در فاصله سال‌های 1300 تا 1361، پائیز 87 از شبکه یک پخش می‌شود. برای تولید این مجموعه به منابعی چون خاطرات سیاستمداران، فرماندهان دوران دفاع مقدس، افسران و ... در دوره‌های مختلف تاریخی رجوع شده است.

این مجموعه در سه فاز تاریخی برای گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما ساخته می‌شود و در هر فاز بخشی از تاریخ معاصر ایران از کشته شدن میرزا کوچک خان جنگلی تا آزادی خرمشهر به نمایش گذاشته می شود. پارسا پیروزفر، کامبیز دیرباز، لاله اسکندری، سعید نیکپور، اکبر عبدی، رضا شفیعی جم، جهانگیر الماسی، هومن سیدی و ... از بازیگران "در چشم باد" هستند.