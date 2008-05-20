توزیع 15 هزار لیتر سم رایگان بین دامداران استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم،‏ مهدی رفیعی قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور مبارزه با انگلهای خارجی دام تاکنون 15 هزار لیتر سم به صورت رایگان بین دامداران جهت سمپاشی دام‌ها و دامداریها توزیع شده است.



وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود، تعداد گروه‌های شرکت کننده در این طرح را 15 گروه اعلام کرد و افزود: طرح مبارزه با انگلهای خارجی دام در کلیه مناطق استان از جمله بخش مرکزی، سلفچگان، خلجستان، کهک و جعفریه اجرا خواهد شد.



معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان قم با بیان اینکه با اجرای این طرح در سطح استان، سه میلیون و 700 هزار متر مربع از فضای دامداری‌ها سمپاشی خواهد شد گفت: انگلهای خارجی دام یکی از عوامل مهم در کاهش تولیدات دامی است و باعث بروز بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و دام می‌شود.



رفیعی ادامه داد: خشکسالی یکی از مشکلات مهمی است که امسال دامپزشکی استان با آن مواجه شده که این پدیده باعث افزایش انگلهای خارجی دام می‌شود.



وی ادامه داد: به همین منظور سم‌های با درصد بالا در اختیار دامداران گذاشته شده و تعداد نوبت سمپاشی نیز افزایش پیدا کرده است.



معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان قم با بیان اینکه اجرای طرح مبارزه با انگلهای خارجی دام در سالهای گذشته نتایج خوبی را به همراه داشته است، ضمن درخواست از دامداران جهت همکاری با عوامل این اداره کل ابراز امیدواری کرد: با توزیع سم رایگان بین دامداران اجرای طرح 100 درصد موفقیت آمیز باشد.