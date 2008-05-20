مصرف کنندگان در انتخاب و خرید کالا از وب بهره می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه Pew Internet and American Society Project در گزارشی نشان داد که فروشگاهها، ویترینهای آنلاین و سایتهای حراجهای اینترنتی چون eBay نقش مهمی در تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک کالای خاص ایفا می کنند. این درحالی است که استقبال مشتریان از مغازه های وب می تواند فروشگاههای سنتی را با تهدید مواجه کند.

این تحقیق نشان می دهد که 10 درصد از 2 هزار و 400 مصرف کننده آمریکایی که در مصاحبه Pew Internet شرکت کردند اطلاعات مورد نیاز خود را درباره خرید یک کالا از شبکه کسب می کنند و این اطلاعات را مهمتر از اطلاعاتی که از کانالهای دیگر جمع آوری می کنند می دانند.

این مصرف کنندگان اظهار داشته اند که تحقیقات خود را درباره کالای مورد نیاز خود به صورت آنلاین دریافت کرده و خریدهای خود را به صورت آفلاین انجام می دهند.

براساس گزارش وب نیوز، 56 درصد از کاربران اینترنت علاقه مند به موسیقی درباره محصولات موسیقی مورد نظر خود در اینترنت جستجو می کنند اما تنها 22 درصد از این کاربران آلبومهای موسیقی را به صورت آنلاین می خرند.

همچنین 39 درصد از کاربران اطلاعات مورد نیاز خود درباره خرید و انتخاب تلفن همراه را در شبکه جمع آوری می کنند اما تنها 12 درصد از این تعداد از راه اینترنت خرید می کنند. در این مورد مشتریان ترجیح می دهند به جای استفاده از اطلاعات موجود در سایت تولید کننده تلفن همراه به سایت ها و وبلاگهایی که کاربران اینترنت راه اندازی کرده و تجربیات شخصی خود را در استفاده از محصول مورد نظر ارائه کرده اند مراجعه کنند.