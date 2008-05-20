حمایت بوش از تولید موشک Arrow-3 اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "جروزالم ‌پست" با اعلام این مطلب در ادامه نوشت :"جرج بوش" در سفر هفته گذشته خود به تل ‌آویو وعده داد تا بودجه لازم برای ساخت و توسعه موشک بالستیک "آرو 3" اسرائیل را تامین کند.

از سوی دیگر مقامهای رژیم صهیونیستی روز گذشته به این روزنامه اعلام کردند : بوش قول داد تا برای گرفتن بودجه لازم برای توسعه آروی 3 تلاش خود را در کنگره آمریکا انجام دهد.

به نوشته این روزنامه، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز یکشنبه 29 اردیبهشت درباره این موضوع با "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که هم اکنون در بیت ‌المقدس به سر می ‌برد، گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، تل آویو به دنبال تامین 150 میلیون دلار بودجه این پروژه است و آمریکا که حامی اصلی تل‌ آویو در این راه محسوب می شود، قصد دارد این هزینه را برای اسرائیل تامین کند.

لازم به ذکر است؛ موشک بالستیک آروی 2 در فوریه 2007 با موفقیت آزمایش شد.

جروزالم ‌پست در ادامه مطلب خود نوشت : تصمیم آغاز توسعه و تولید موشک آروی 3 با وجود پیشنهاد خرید سامانه موشکی HAAD صورت گرفته است.

بر همین اساس، مقامهای صهیونیستی اعلام کردند دفاع موشکی تاد (THAAD) که به وسیله صنایع هوافضای اسرائیل و شرکت بوئینگ ساخته شده است؛ اکنون قادر نیست با موفقیت با موشکهای بالستیک ایران و سوریه مقابله کند.