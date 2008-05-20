مجلس هشتم قانون نظام وظیفه عمومی را اصلاح می کند

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از متحول شدن طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی به مجلس هشتم خبر داد.

وی گفت : این طرح با تصویب یک فوریت در دستور کار مجلس هفتم قرار داشت که به دلیل پایان دوره هفتم رسیدگی نهایی به آن به دوره هشتم قانونگذاری موکول می شود.

طلایی نیک اظهار داشت: در طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی مسائلی چون مشمولیت قبل از سربازی، ساماندهی معیشت سربازان و خدمات بعد از سربازی لحاظ شده و طرح پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح قانون نظام وظیفه کاملا بر مبنای هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح انجام شد.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ادعای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در مورد عدم تطبیق این طرح با تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح ناشی از عدم اطلاع مرکز پژوهشهای مجلس از این طرح است.

طلایی نیک اظهار داشت:از جمله محورهای اصلی طرح اصلاح قانون نظام وظیفه افزایش سطح تخصص ها در دوره سربازی، روان سازی معافیت ها، ایجاد ساماندهی در بکارگیری سربازان متخصص و تحصیل کرده در امور غیرنظامی و اصلاح برخی مقررات قدیمی و بوروکراسی فعلی است.