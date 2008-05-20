جشن قهرمانی پرسپولیس در شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و عضو شورای شهر پس از حضور با تاخیر در جلسه امروز شورا با عرض تبریک حاضران در جلسه مواجه شد.

اعضای شورا پس از عرض تبریک به کاشانی در جریان برگزاری جلسه علنی ، خواستار دریافت شیرینی قهرمانی پرسپولیس در لیگ شدند که در پایان جلسه کیک و آبمیوه بین اعضای شورا و حاضرین توزیع شد.

رئیس شورای شهر نیز قهرمانی پرسپولیس را به مدیر عامل باشگاه، بازیکنان، طرفداران و دست اندرکاران این تیم به واسطه افتخار آفرینی برای شهر تهران تبریک گفت.

حبیب کاشانی در پاسخ به آرزوی قهرمانی های بعدی پرسپولیس ، گفت: ان شاء الله بدون من این قهرمانی ها محقق می شود.

در جلسه امروز شورا پس از صحبت های رئیس سازمان مدیریت بحران، زنگ اخبار صحن علنی شورا به صدا درآمد که تا مدتی در جریان برگزاری جلسه اختلال به وجود آورد.

همچنین در ابتدای جلسه امروز معصومه ابتکار مشغول مطالعه مجله فکاهی گل آقا بود.

معصومه آباد، عضو شورای شهر نیز پس از پایان جلسه امروز و هنگامی که قصد خروج از صحن را داشت با پروژکتور واحد تصویربرداری صدا و سیما برخورد کرد که البته به خیر گذشت و به هیچ کدام از طرفین آسیبی نرسید.