به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم همدان اعلام کرد این فیلم محصول 2007 کشورهای چین و استرالیاست و داستان دو نوجوان اهل سالزبورگ را به تصویر می‌کشد که در جزیره‌ای در جنوب چین زندگی می‌کنند و سعی دارند یک ملکه چینی را نجات دهند. در این فیلم کاسپر سیمونچک، مارکو یان، میگرنی یوان و بیائو وانگ بازی می‌کنند.

در بخش مرور آثار پویانمایی لهستان در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان همدان 22 انیمیشن به نمایش درمی‌آید. لهستان از کشورهای شناخته شده در حوزه انیمیشن است و کارگردان‌هایی مطرح چون آنا دودک و آندری کوکولا را به جهان معرفی کرده است.

در این بخش "اژدهای واول"، "کوهستان شیشه‌ای"،‌ "اردک طلایی"، "آب حیات‌بخش"، "کفاش ماهر"، "کفش‌های سحرآمیز"، "درباره دکتر بارت"، "آهنگر و شیطان"،‌ "کوهستان یخ"، "شاهزاده‌ای که قورباغه شد"، "دوازده ماه"، "سوسمار"، "رکس و کلاغ"، "رکس و جیرجیرک"،‌ "رکس و خروس جنگی"، "بیابان گبی"، "نامگذاری در استوا"، "گردش زیر آب"، "موش و مگس"، "جشن تولد خاله"، "کیک چند طبقه" و "شب هولناک" به نمایش درمی‌آید.

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان یکم تا پنجم تیرماه 87 در پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین همدان برگزار می‌شود.