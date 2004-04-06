  1. جامعه
۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۰۷

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با "مهر":

مجمع تشخيص مصلحت در باره طرح اصلاح قانون نظام وظيفه، تصميم نهايي را مي گيرد

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بدون اصلاح قانون خدمت سربازي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان آنرا جهت طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس برگردانيد.

جعفر گلبازدر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: پس ازاعاده مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح قانون خدمت نظام وظيفه عمومي از شوراي نگهبان نمايندگان مجلس بدون اصلاح ايرادات گرفته شده توسط شوراي نگهبان مجددا طرح را تصويب و جهت اخذ تصميم نهايي آنرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد فرستاد.

بنابر اين گزارش در صورت موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين مصوبه  كاهش مدت خدمت نظام وظيفه براي مشمولان از 24 ماه به 18 ماه و معافيت مشمولان ليسانس و بالاتر نيز پس از طي دوران آموزش عمومي از جمله بندهاي مصوبه مذكور مي باشد.

