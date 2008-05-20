کشف 34 شناور حامل کالا و سوخت قاچاق در آبهای ساحلی قشم

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سرهنگ علیرضا رزمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر و سوخت یگانهای دریابانی فرماندهی انتظامی قشم با تشدید فعالیت های اطلاعاتی و گشت زنی خود در دو ماهه ابتدایی سال 87 موفق شدند 34 شناور حامل سوخت یا کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی گفت: در جریان گشت زنی های منطقه ای، ماموران موفق شدند 12 هزار و 398 ثوب البسه و پوشاک، 42 عدد کیف و چمدان، 12 هزار و 833 پاکت انواع مواد نوشیدنی غیرمجاز، هشت هزار و 270 عدد اسباب بازیهای متعدد، 30 هزار و 400 لیتر گازوئیل، 180 بسته کابل ماهواره و تجهیزات دریافت ماهواره ای، 9 دستگاه لوازم صوتی و تصویری، دو هزار و 760 عدد انواع لوازم آرایشی و بیش از 18 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

رزمی اظهار داشت: طی دو روز گذشته باند بزرگ تولید و قاچاق محصولات ضد فرهنگی نیز در قشم شناسایی و منهدم شد.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماهه اخیر 31 نفر از عوامل قاچاق نیز دستگیر و در این رابطه 20 فقره پرونده تشکیل و تحویل پلیس آگاهی شده است.