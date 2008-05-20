کارگران نمونه شهرداری شیراز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس امور اداری شهرداری شیراز ظهر امروز در جریان مراسم تقدیر از کارگران نمونه شهرداری گفت: انتخاب افراد نمونه بر اساس معیارهایی نظیر بیلان کاری، مهارت و تخصص، حسن شهرت، خلاقیت و... صورت گرفته است.

عبدالرضا دستغیب افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال نوآوری و شکوفایی شهرداری شیراز نیز بر این اساس سعی دارد فعالیت های خود را در راستای نوآوری و خلاقیت جهت دهی کند و بر این اساس یکی از معیارهای معرفی کارگران نمونه نیز خلاقیت و نوآوری بوده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته حدود 25 نفر از کارگران شهرداری شیراز به عنوان نمونه انتخاب شدند و امسال شمار افراد به سه برابر افزایش یافته و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

در ادامه مراسم معاون اداری و مالی شهرداری شیراز نیز یادآور شد: مسئولان سازمان به داشتن این تعداد زیاد از کارگران نمونه به خود افتخار می کنند.

عبدالرضا حقیقت نژاد افزود: این افراد جزء سرمایه های عظیم شهرداری محسوب شده و مسئولان سازمان باید از این سرمایه ها مراقبت کنند.

معاون اداری و مالی شهرداری شیراز تصریح کرد: ما امسال در مجموع بودجه ای حدود 482 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از این مبلغ حدود 315میلیارد تومان در ارتباط با مجموعه شهرداری و 160میلیارد نیز مرتبط با سازمانهای شهرداری است.

حقیقت نژاد خاطرنشان کرد: با این بودجه 40 پروژه پیش بینی شده که باید ظرف چهار سال بهره برداری شود از این رو برای دستیابی به این هدف به کارگران فعال شهرداری بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم که مجموعه شهرداری را بیشتر از گذشته یاری دهند.