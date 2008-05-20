رئیس جمهور اریتره از پیشرفتهای علمی موسسه رازی شگفت زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رضا عامری سفیر ایران در سودان و اریتره در مراسم بازدید رئیس جمهور و هیئت همراه کشور اریتره از موسسه رازی اظهار داشت: هیئت همراه رئیس جمهور اریتره متشکل از وزیر امورخارجه، وزیر دارایی، مشاور اقتصادی و رئیس دفتر رئیس جمهور از دیروز وارد ایران شدن و پس از دیدار با رئیس جمهور و مذاکراتی در خصوص تعامل های دو جانبه و مباحث سرمایه گذاری و اقتصادی، صبح امروز به منظور بازدید از موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی به کرج رفت.

وی افزود: این کشور تازه به استقلال رسیده آفریقایی که دارای چهار میلیون و 500 هزار نفر جمعیت و 121 هزار کیلومتر مربع مساحت است به دلیل مواضع ضد آمریکایی مشترکات سیاسی با کشور ایران دارد و رئیس جمهور این کشور با هدف توسعه روابط اقتصادی با ایران هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: رئیس جمهور اریتره از جهش ایران در زمینه تحقیقات پزشکی متعجب شد و خواستار همکاری دارویی کشور ایران با کشورش شد تا محصولات دارویی ایران به بازار این کشور وارد شود.

عامری یادآور شد: اسیاس افورتی رئیس جمهور کشور اریتره خواهان جذب سرمایه گذار ایرانی برای فعالیت های اقتصادی در کشورش شد تا در زمینه راهسازی، مسائل عمرانی، مباحث تجاری از ایران یاری بگیرد.

در این سفر رئیس جمهور کشور اریتره از بخشهای جانوران سمی، تولیدات سرم و نمایشگاه جانوران موسسه رازی بازدید کرد.