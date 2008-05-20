شرکت کنندگان در گفتگوهای دوحه بدون توافق به بیروت بازنگردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمانهای مدنی لبنان امروز در مسیر فرودگاه بین المللی بیروت تحصن کرده و درباره استفاده مجدد سلاح در داخل لبنان هشدار دادند.

حاضران در این تحصن با در دست داشتن پرچمهای لبنان به گروههای لبنانی حاضر در نشست دوحه هشدار دادند که اختلافات خود را کنار بگذارند و با این اختلافات به لبنان بازنگردند.

این حاضران با حمل پلاکاردهایی مبنی بر اینکه اگر توافق نکردید بازنگردید، تاکید کردند که هر تصمیم مبتنی بر استفاده از سلاح در داخل لبنان تهدیدی برای امنیت داخلی به شمار می رود.

این افراد همچنین خواستار تدوین قانون انتخاباتی عادلانه و دموکراتیک شدند.

احمد فتفت وزیر جوانان و ورزش دولت سنیوره امروز اظهار داشت : قطر درصدد است سومین و آخرین پیشنهاد خود را تحت شعار یا آن را همانطور که هست بپذیرید یا با آن مخالفت کنید؛ ارائه کند.

به جزئیات این پیشنهاد اشاره ای نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قطری ها پیشنهاد دهند که ما در دوحه بمانیم باقی خواهیم ماند و اگر خواستار ادامه گفتگوها در بیروت شدند ما آماده ایم تا این کار را انجام دهیم.