جامعه هتل داران استان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: طبق نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کلیه فعالان بخش گردشگری باید دارای تشکل صنفی باشند که در استان زنجان این امر محقق شده است .

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این صنف توسعه گردشگری، حفظ حقوق و بهبود وضعیت مالی و اجتماعی هتل داران است .

فرخی یادآور شد: با تشکیل "جامعه هتل داران" جایگاهی حقوقی ایجاد شده که به صورت منسجم در پیشبرد اهداف گردشگری و هتل داری موثر است .