جامعه هتل داران استان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: طبق نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کلیه فعالان بخش گردشگری باید دارای تشکل صنفی باشند که در استان زنجان این امر محقق شده است.
وی ادامه داد: هدف از تشکیل این صنف توسعه گردشگری، حفظ حقوق و بهبود وضعیت مالی و اجتماعی هتل داران است.
فرخی یادآور شد: با تشکیل "جامعه هتل داران" جایگاهی حقوقی ایجاد شده که به صورت منسجم در پیشبرد اهداف گردشگری و هتل داری موثر است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به تعداد اعضاء "جامعه هتل داران" گفت: 9 نفر از هتل داران استان در این تشکل عضویت دارند که این تعداد برای استان کم بوده و درصددیم برای استانی که از جاذبههای گردشگری مناسبی برخوردار است، هتلهای استاندارد و با ستارههای بالا بسازیم.
فرخی گفت: در شهرهای تابعه استان مانند سلطانیه، ابهر، خدابنده، خرمدره، ماهنشان و طارم جاذبههای توریستی مناسبی وجود دارد اما در این مناطق هتل و مراکز اقامتی استاندارد، بسیار کم است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: با حمایت مسئولان استان در نظر داریم با احداث هتل های ستاره بالا، ورود تورهای خارجی را رونق دهیم که این امر میتواند منافع کلانی نصیب استان کند.
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